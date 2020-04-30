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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин отметил положительную динамику и предположил, что пик заболеваемости придется на середину мая
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом в России еще рано. Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

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"Мы сегодня пока видим положительную динамику. <...> Это свидетельство того, что меры разграничительного характера имеют положительный эффект. Но тем не менее говорить сегодня о том, что мы находимся на фазе плато, еще рано. Наверное, лучше говорить об умеренном росте. Скорее всего, пиковая позиция, на наш взгляд, придется на середину мая. После середины мая будет снижение заболеваемости", - сказал эксперт.

По словам Акимкина, на снижение темпов распространения нового коронавируса повлияют социальный и природный факторы. "Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости", - отметил он.

Природный фактор не станет решающим, считает эксперт. "Тем не менее его удельный вес в снижении заболеваемости и регистрации новых случаев будет, - продолжил он. - Это естественная инсоляция, солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно. Средняя температура будет возрастать. Фактор разобщения населения еще усилится, отпуска начнутся".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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