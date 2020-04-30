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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков заявил, что нет четкого понимания сроков возобновления международного авиасообщения

Международные авиарейсы в России приостановлены с 27 марта в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Конкретных прогнозов по срокам возобновления международного авиасообщения пока нет. Об этом заявил в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию, что некоторые авиакомпании начинают продавать билеты на июнь.

"Мы прогнозировать с вами можем все что угодно, но четкого понимания нет ни у кого", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли прогнозировать, когда возобновится международное авиасообщение.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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