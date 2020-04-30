Трамп призвал оперативно одобрить в США препарат против Эболы для лечения COVID-19

"Я хочу, чтобы они сделали это как можно скорее", - сказал он, отвечая на вопрос о препарате Remdesivir, разработанном против лихорадки Эбола. "И да, мы хотим, чтобы все было безопасно, но мы хотели бы, чтобы все было одобрено очень быстро, особенно когда речь идет о препаратах, которые работают", - добавил Трамп.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США как можно скорее одобрило применение противовирусного препарата Remdesivir для лечения COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом). Об этом американский лидер заявил в среду журналистам в Белом доме.

Remdesivir был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Группа международных специалистов уже в этом месяце намеревалась завершить клинические испытания лекарства на пациентах с коронавирусом.

По словам представителя FDA, которые приводит телекомпания CNBC, управление "продолжает непрерывные переговоры с Gilead Sciences, чтобы как можно скорее начать применение Remdesivir".

Насколько эффективен препарат

Ранее в среду директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что результаты исследований, проводившихся в возглавляемом им вузе, подтвердили, что применение данного препарата сокращает время восстановления больных COVID-19.

Фаучи сообщил, что пациенты, принимавшие Remdesivir, полностью выздоравливали за 11 дней, в то время как у больных, принимавших плацебо, на это уходило 15 дней. По его словам, результаты исследований подтверждают, что "блокировать вирус возможно с помощью лекарства".

Также в среду Gilead Sciences сообщила, что препарат в случае его применения на ранних стадиях заболевания способствует более быстрому восстановлению пациентов. Согласно опубликованным компанией данным, в группе пациентов, которые начали прием Remdesivir в первые 10 дней болезни, 62% были выписаны уже к окончанию 14-дневного периода. Из числа тех, кто начал лечение позже, к этому моменту смогли восстановиться 49% пациентов. При этом исследователи также установили, что положительный эффект от препарата не менялся в зависимости от продолжительности его приема, которая составляла 5 или 10 дней.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который на короткое время появился на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила о том, что Remdesivir провалил клинические испытания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксированы 1 034 884 случая заражения коронавирусом, умерли 60 475 человек.