Песков призвал видеть в дорожных камерах пользу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил пользу камер наблюдения в городе и видеофиксации нарушений на дорогах, подчеркнув, что и сам платит штрафы за превышение скорости.

Комментируя в интервью телеканалу RTVI опасения, что камеры наблюдения продолжат отслеживать людей и после снятия режима ограничений из-за эпидемии, Песков подчеркнул, что камеры работали "и до коронавируса", помогая, в частности, находить преступников разного рода.

"И камеры на дорогах работают. <...> Да, мы платим штрафы, я сам автолюбитель, я сам плачу штрафы и чертыхаюсь, когда их плачу, - сказал Песков, утвердительно ответив на вопрос, бывает ли, что он превышает скорость. - Но, тем не менее, людей-то погибать стало меньше, и значительно меньше, цифры-то сократились, статистика по смертности на дорогах в Москве <...> [показывает] значительное сокращение".

В связи с этим он назвал абсурдными опасения, касающиеся камер наблюдения. По его словам, если в этой сфере возникнут проблемы, их будут обсуждать, но не нужно сейчас исходить из худшего. "Давайте думать о том, что эти камеры приносят очень много пользы", - заключил представитель Кремля.