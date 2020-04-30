Почтовая служба США повысит расценки для пользующихся ее услугами компаний

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Почтовая служба США повысит расценки для пользующихся ее услугами коммерческих компаний, поскольку за доставку каждой посылки идет убыток от двух до четырех долларов. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на совещании с представителями различных отраслей промышленности, которое было посвящено перспективам отмены различных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

"Нам придется поднять расценки на доставку посылок, поскольку почта теряет состояние на посылках. За каждую доставку теряется от $2 до $4, это нечестно, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о повышении расценок. - Это нечестно по отношению к сотрудникам почты. Компании, интернет-ретейлеры отправляют миллионы посылок через почтовую службу. И что это за бизнес?".

"Вы никогда не сможете подменить почту, это огромная [структура]. Если вы обратите внимание на количество операций, то это значительно, значительно больше, чем у компаний, - отметил президент. - Мы намерены стабилизировать положение службы путем повышения расценок для пользующихся почтой компаний, они должны компенсировать процент потерь. Мы обогатили многих людей, субсидируя их компании, они платят меньше налогов по сравнению с ретейлерами".

Глава Белого дома пообещал "защитить почтовую службу".