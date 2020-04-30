{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Почтовая служба США повысит расценки для пользующихся ее услугами компаний

Президент США Дональд Трамп отметил, что "почта теряет состояние на посылках"

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Почтовая служба США повысит расценки для пользующихся ее услугами коммерческих компаний, поскольку за доставку каждой посылки идет убыток от двух до четырех долларов. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на совещании с представителями различных отраслей промышленности, которое было посвящено перспективам отмены различных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Нам придется поднять расценки на доставку посылок, поскольку почта теряет состояние на посылках. За каждую доставку теряется от $2 до $4, это нечестно, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о повышении расценок. - Это нечестно по отношению к сотрудникам почты. Компании, интернет-ретейлеры отправляют миллионы посылок через почтовую службу. И что это за бизнес?".

"Вы никогда не сможете подменить почту, это огромная [структура]. Если вы обратите внимание на количество операций, то это значительно, значительно больше, чем у компаний, - отметил президент. - Мы намерены стабилизировать положение службы путем повышения расценок для пользующихся почтой компаний, они должны компенсировать процент потерь. Мы обогатили многих людей, субсидируя их компании, они платят меньше налогов по сравнению с ретейлерами".

Глава Белого дома пообещал "защитить почтовую службу".

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Петербург прибыл вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки с гражданами России
Местных жителей развезут по домам на специальном автобусе для прохождения 14-дневного карантина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС