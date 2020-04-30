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Пандемия коронавируса нового типа

Песков заявил, что власти РФ не оказывают помощь другим странам в ущерб россиянам

Помощь другим государствам оказывается "в рамках возможности", отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти России оказывают помощь другим государствам только в случае, если это не наносит ущерб оказанию необходимой помощи внутри страны. Об этом заявил в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Всегда оказывается помощь другим государствам в рамках возможности, без того, чтобы это наносило ущерб возможностям по оказанию необходимой помощи самим россиянам", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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