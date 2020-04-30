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75-летие Победы

Песков рассказал, что дату проведения парада Победы назначат с учетом динамики по пандемии

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что парад проводится в первую очередь для россиян, для ветеранов и их потомков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Дата проведения Парада Победы, перенесенного в связи с распространением коронавируса, будет определена с учетом динамики пандемии в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках его проведения и возможности приезда на него иностранных делегаций.

Представитель Кремля подчеркнул, что парад проводится в первую очередь для россиян, для ветеранов, для потомков этих ветеранов, "потомков поколения победителей". "Сейчас будут определены со временем, с учетом динамики по эпидемии новые даты проведения. Как это будет сочетаться с графиками других глав государств и правительств, сейчас никто не скажет", - сказал он в интервью RTVI.

По его словам, главным является то, что эта годовщина важна для многих стран. "Это, кстати, продемонстрировали и президенты, я имею в виду президентов России и США [Владимира Путина и Дональда Трампа], которые согласовали и опубликовали совместное заявление по годовщине встречи на Эльбе. Это было очень важно", - добавил Песков.

Говоря о возможности ограничения масштабов празднования Дня Победы, Песков отметил, что "сейчас нет никаких решений" на этот счет, поскольку в данный момент невозможно их принять. "Ведь у нас целый год празднуется 75-летие Победы, это же весь год - Год 75-летия Победы. Поэтому время еще есть", - добавил он.

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о решении перенести Парад Победы, поскольку подготовку к нему невозможно вести в условиях распространения коронавируса. Президент обещал, что празднование Дня Победы пройдет позже в этом году.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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