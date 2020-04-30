Песков заявил, что борьба с фейками должна быть безупречной, но беспощадной

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался за беспощадную и жесткую правоприменительную практику в отношении распространения фейков.

"Правоприменительной практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил представитель Кремля в интервью RTVI, говоря о борьбе с распространением фейков.

Он признал, что вести борьбу с заведомо ложной информацией очень сложно. "Борьба с фейками не должна превращаться в борьбу с правдой. Сделать это системно очень тяжело", - отметил Песков. По его словам, для этого принимаются законодательные нормы, "потом начинается правоприменительной практика". "В рамках правоприменительной практики просто нужно рассматривать и реагировать на каждый отдельно взятый случай, таким образом добиваться стандартов по умолчанию с тем, чтобы борьба с фейками не превращалась в борьбу с правдой", - полагает пресс-секретарь президента.

В качестве примера фейка и борьбы с ним Песков привел случай после пожара в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года. "[Президент России Владимир] Путин тогда приехал туда, там стояли люди, спровоцированные кем-то, и кричали, что в моргах полно трупов, нас обманули. Президент Путин сел в машину и поехал в морг. Он пришел в морг и сказал: "Ведите меня, где горы трупов". Более того, он позвал с собой этих людей", - поделился воспоминаниями представитель Кремля, сопровождавший тогда главу государства. На его взгляд, "это борьба с фейками и это фейк [сведения про трупы], который надо наказывать, а люди, которые распространяют эту информацию, - не кто иные, как преступники".

Он привел еще один пример - информацию "о том, что не заплатили денег медсестре из Коммунарки". "Потом выясняется, что это не медсестра Коммунарки, а это младший медицинский персонал на аутсорсинге, и ей не заплатила деньги коммерческая фирма", - отметил Песков. По его словам, такие данные надо уточнять.