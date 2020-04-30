Песков заявил, что ему не известно о планах по возможности амнистии в связи с пандемией

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о наличии планов по возможности амнистии или условно-досрочного освобождения заключенных, которые могут быть в зоне риска заражения коронавирусом.

"Я не располагаю информацией о тюрьмах и также не располагаю какой-либо информацией о том, что у президента есть такие планы. Также мне доподлинно известно, что до сих пор наши парламентарии с такой инициативой не выступали", - сказал он в интервью RTVI, отвечая на соответствующий вопрос.