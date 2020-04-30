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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Приамурья ограничили сообщение с городом Свободный из-за коронавируса

Въехать в город можно только по специальным пропускам или при наличии местной прописки

ТАСС, 30 апреля. Правительство Амурской области ввело ограничение на въезд и выезд из города Свободный с четверга, 30 апреля, в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"С 30 апреля в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города введено ограничение для движения транспортных средств. Въехать в Свободный можно только по специальным пропускам или при наличии местной прописки", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

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Первоначально ограничение планировалось ввести с 29 апреля, но власти перенесли дату введения специального режима на четверг, увеличив срок подготовки соответствующей инфраструктуры.

На КПП на въездах в город приступили к дежурству полицейские, сотрудники Росгвардии, медики. Право въезда в город и в Свободненский район есть у граждан с соответствующей пропиской. Также из города и района беспрепятственно выпустят тех, кто имеет регистрацию в другом муниципалитете Приамурья. Всем остальным для въезда (или выезда для жителей других районов) нужно будет оформить пропуск.

Автомобили, которые имеют право проезда, уже проходят санобработку, у пассажиров измеряется температура. На въезде в Свободном организованы три круглосуточных поста, от управления ветеринарии к обработке транспорта привлечены 15 сотрудников, которые ведут дезинфекцию с помощью четырех автомобилей ДУК и мотоопрыскивателей. Пока планируется, что дезинфекция транспорта будет вестись до 13 мая.

Как пояснил ранее ТАСС глава Свободного Владимир Константинов, с инициативой об ограничении сообщения с городом он обратился к оперативному штабу региона и к губернатору в связи с необходимостью обеспечить защиту от вируса федеральных строек: Амурского газохимического комплекса и Амурского газоперерабатывающего завода. Рядом с ними компактно проживают более 30 тыс. строителей, и они ежедневно находятся на стройплощадке.

По последним данным, в Амурской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусом, десять пациентов выздоровели.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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