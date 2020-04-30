В МЧС напомнили условия приготовления шашлыков на дачном участке

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Жарить шашлыки на дачном участке можно, если мангал установлен не ближе 5 м от дома. Это следует из рекомендаций МЧС и требований пожарной безопасности.

"Требования законодательства в области пожарной безопасности не несут запрета на приготовление шашлыка. Внутри дачного участка можно пользоваться стационарными мангалами или печами, выполненными с соблюдением требований пожарной безопасности, при очищенной в радиусе 2 м территории и на расстоянии не ближе 5 м от зданий", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, должны быть соблюдены и другие требования. Так, расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 м, до хвойных - 100 м. В ветер разводить огонь даже в мангале в МЧС не рекомендуют. Поблизости от мангала должны быть средства пожаротушения, в идеале - огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком. Разведение огня не следует доверять детям и оставлять их с мангалом без присмотра.

В МЧС напомнили, что в условиях особого противопожарного режима запрещено разводить открытый огонь и готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

Шашлыки категорически нельзя жарить во дворе многоэтажки или в гаражах, на балконах и лоджиях квартир и где-либо на природе. За нарушение запретов может грозить штраф. В частности, за нарушение особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф до 5 тыс. рублей. А если произошел пожар и наступили тяжелый последствия от него, то виновнику может грозит уголовная ответственность.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что шашлыки можно жарить только на своих дачных участках при соблюдении режима самоизоляции и правил пожарной безопасности.