{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС напомнили условия приготовления шашлыков на дачном участке

В частности, мангал для шашлыков можно ставить не ближе 5 м к дачному дому

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Жарить шашлыки на дачном участке можно, если мангал установлен не ближе 5 м от дома. Это следует из рекомендаций МЧС и требований пожарной безопасности.

"Требования законодательства в области пожарной безопасности не несут запрета на приготовление шашлыка. Внутри дачного участка можно пользоваться стационарными мангалами или печами, выполненными с соблюдением требований пожарной безопасности, при очищенной в радиусе 2 м территории и на расстоянии не ближе 5 м от зданий", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, должны быть соблюдены и другие требования. Так, расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 м, до хвойных - 100 м. В ветер разводить огонь даже в мангале в МЧС не рекомендуют. Поблизости от мангала должны быть средства пожаротушения, в идеале - огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком. Разведение огня не следует доверять детям и оставлять их с мангалом без присмотра.

В МЧС напомнили, что в условиях особого противопожарного режима запрещено разводить открытый огонь и готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

Шашлыки категорически нельзя жарить во дворе многоэтажки или в гаражах, на балконах и лоджиях квартир и где-либо на природе. За нарушение запретов может грозить штраф. В частности, за нарушение особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф до 5 тыс. рублей. А если произошел пожар и наступили тяжелый последствия от него, то виновнику может грозит уголовная ответственность.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что шашлыки можно жарить только на своих дачных участках при соблюдении режима самоизоляции и правил пожарной безопасности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Петербург прибыл вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки с гражданами России
Местных жителей развезут по домам на специальном автобусе для прохождения 14-дневного карантина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС