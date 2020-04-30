Вывозные авиарейсы из Германии и США запланированы на 4 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вывозные авиарейсы из Берлина в Казань и Новосибирск, а также из Лос-Анджелеса в Москву запланированы на 4 мая. Об этом в четверг сообщается в телеграм-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

По данным Минкомсвязи, на 3 мая запланирован вылет рейсов из Пхукета в Уфу и Ростов-на-Дону/Сочи, а также из Еревана в Сочи и из Денпасара (остров Бали, Индонезия) в Санкт-Петербург и Москву. Как следует из сообщения, на 4 мая также запланированы рейсы из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву, а также из Душанбе в Сургут и Новосибирск. 5 мая состоятся рейсы из Камрани в Санкт-Петербург и Москву, из Нур-Cултана в Казань и Новосибирск и из Антальи в Ростов-на-Дону и Уфу.

Кроме того, 6 мая россияне смогут вылететь из Шанхая в Санкт-Петербург и Москву, а также из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург. 7 мая россияне вылетят из Токио через Владивосток и Санкт-Петербург в Москву.

Ранее в четверг Минкомсвязь опубликовала расписание рейсов на 1 и 2 мая. В частности, запланированы вывозные авиарейсы из Германии, Египта, Таиланда, Азербайджана, Индии и Китая.