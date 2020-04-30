Песков: все страны не были готовы к эпидемии, но Россия использовала время до ее начала

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что системы здравоохранения всех стран мира оказались не готовы к эпидемии коронавируса, но России удалось использовать двухнедельный лаг до ее начала для подготовки мест для лечения заболевших в медучреждениях. Такое мнение он высказал в интервью RTVI .

"Нет ни одной страны в мире, где система здравоохранения встретила этот кризис в подготовленном состоянии. Ни одной", - сказал Песков, комментируя утверждения о том, что российская медицина после оптимизации оказалась не готова к эпидемии.

Он подчеркнул, что в разных странах свои нормативы по числу койко-мест на определенное количество жителей, однако ни одна система здравоохранения в своем обычном состоянии не может справиться с подобным количеством больных, как при нынешней пандемии. "То же самое было и с нашей системой здравоохранения", - сказал Песков.

Он отметил, что у России был двухнедельный лаг после удара эпидемии по европейским странам. "И здесь надо отдать должное и руководству Москвы, мэру [Сергею] Собянину, и правительству России, я уж не говорю о президенте [Владимире Путине], для которого кризис коронавируса стал составной частью ежесуточной и ежечасной работы", - сказал Песков, подчеркнув, что благодаря их усилиям "удалось использовать этот двухнедельный лаг и нарастить количество койко-мест". "Эта работа не прекращается ни на один день, до сих пор Собянин продолжает увеличивать количество перепрофилированных медицинских учреждений", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что и президент, и правительство неоднократно обращали внимание на необходимость обеспечения бесперебойного медицинского обслуживания больных, имеющих другие заболевания. Он при этом обратил внимание, что в условиях эпидемии системы здравоохранения всех стран "работают с известными ограничениями" и это распространяется и на российскую систему здравоохранения, где абсолютный приоритет сейчас отдается борьбе с коронавирусом.