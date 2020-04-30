{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: все страны не были готовы к эпидемии, но Россия использовала время до ее начала

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ни одна система здравоохранения в своем обычном состоянии не может справиться с количеством больных, как при нынешней пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что системы здравоохранения всех стран мира оказались не готовы к эпидемии коронавируса, но России удалось использовать двухнедельный лаг до ее начала для подготовки мест для лечения заболевших в медучреждениях. Такое мнение он высказал в интервью RTVI .

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Нет ни одной страны в мире, где система здравоохранения встретила этот кризис в подготовленном состоянии. Ни одной", - сказал Песков, комментируя утверждения о том, что российская медицина после оптимизации оказалась не готова к эпидемии.

Он подчеркнул, что в разных странах свои нормативы по числу койко-мест на определенное количество жителей, однако ни одна система здравоохранения в своем обычном состоянии не может справиться с подобным количеством больных, как при нынешней пандемии. "То же самое было и с нашей системой здравоохранения", - сказал Песков.

Он отметил, что у России был двухнедельный лаг после удара эпидемии по европейским странам. "И здесь надо отдать должное и руководству Москвы, мэру [Сергею] Собянину, и правительству России, я уж не говорю о президенте [Владимире Путине], для которого кризис коронавируса стал составной частью ежесуточной и ежечасной работы", - сказал Песков, подчеркнув, что благодаря их усилиям "удалось использовать этот двухнедельный лаг и нарастить количество койко-мест". "Эта работа не прекращается ни на один день, до сих пор Собянин продолжает увеличивать количество перепрофилированных медицинских учреждений", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что и президент, и правительство неоднократно обращали внимание на необходимость обеспечения бесперебойного медицинского обслуживания больных, имеющих другие заболевания. Он при этом обратил внимание, что в условиях эпидемии системы здравоохранения всех стран "работают с известными ограничениями" и это распространяется и на российскую систему здравоохранения, где абсолютный приоритет сейчас отдается борьбе с коронавирусом.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
В Петербург прибыл вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки с гражданами России
Местных жителей развезут по домам на специальном автобусе для прохождения 14-дневного карантина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС