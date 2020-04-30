Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 66 тыс.

ЖЕНЕВА, 30 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 66 тыс., что почти на 10 тыс. меньше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс., то есть на тысячу больше, чем днем ранее, сообщила в ночь со среды на четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 29 апреля в мире были зарегистрированы 3 018 952 инфицированных и 207 973 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 66 276, а летальных исходов - на 5 376. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 406 899 и 129 311 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 21 750, а умерших - на 2 882.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 213 088 человек, 62 404 умерли. По числу инфицированных за сутки (33 481) этот регион превосходит Европу, но умерших за 24 часа там меньше (2 193). Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 29 апреля там выявлено 176 928 инфицированных и зафиксировано 7 304 летальных исходов. За сутки число заболевших возросло на 5 690, умерли 156 человек.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 983 457. Далее следуют Испания (210 773), Италия (201 505), Великобритания (161 149), Германия (157 641), Франция (125 464), Турция (114 653), Россия (99 399), Иран (92 284) и Китай (84 369).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Данные по выздоровевшим

При этом организация не приводит точное число выздоровевших. Как заявила в среду эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, поправились "сотни тысяч людей, может быть, около миллиона". За такими пациентами ВОЗ советует продолжать вести наблюдение, чтобы вовремя обнаружить возможные долгосрочные последствия от инфекции. Кроме того, после выписки выздоровевшим на протяжении двух недель рекомендуется оставаться дома, подчеркнула ван Керкхове.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире от коронавируса вылечились 971 599 человек.