"Известия": депутаты Госдумы от ЛДПР предложили объявить амнистию по легким статьям КоАПа

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, а также депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко, представляющие фракцию ЛДПР, в ближайшие дни внесут в парламент проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения", который будет приурочен к 75-летию Победы. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на авторов документа.

"Амнистия объявляется под какое-то общественно важное событие, таким является празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому документ будет внесен в нижнюю палату до 9 мая. Постановление готовилось фракцией ЛДПР задолго до пандемии COVID-19, из-за которой были значительно расширены составы правонарушений амнистируемых", - приводит издание слова Диденко.

В частности, проектом предлагается амнистировать нарушителей правил дорожного движения (глава 12 КоАП), за исключением ст. 12.8 ("Управление авто в нетрезвом виде") и 12.26 ("Отказ от медосвидетельствования"). По данным издания, амнистию также предлагают объявить за мелкие хищения (ст. 7.22), нарушение правил охоты ( ст. 8.37), невыполнение сроков подачи налоговой декларации (ст. 15.5), появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21), безбилетный проезд (ст. 11.18) и др.

По словам депутата Нилова, амнистировать предлагают исключительно физических лиц и по легким статьям. "Сейчас мы считаем, что важнее провести именно такую амнистию, так как коронавирус серьезно ударил по экономике и платежеспособности граждан. Поэтому мы предлагаем провести амнистию исключительно для физических лиц и по статьям, которые не являются тяжкими", - сообщил газете парламентарий.