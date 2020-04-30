В Петербург прибыл вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки с гражданами России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки для российских граждан, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения, прибыл в петербургский аэропорт Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Прибыл", - значится в статусе рейса.

По данным официального Telegram-канала Минкомсвязи с информацией о вывозных рейсах из зарубежных стран, на рейс номер SDM6266 планировали совершить посадку 287 пассажиров. Рейс вылетел с Мальдив из аэропорта в Мале, затем совершил промежуточную посадку в Коломбо на Шри-Ланке и после этого отправился в Россию.