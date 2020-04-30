В Петербург прибыл вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки с гражданами России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки для российских граждан, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения, прибыл в петербургский аэропорт Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
"Прибыл", - значится в статусе рейса.
По данным официального Telegram-канала Минкомсвязи с информацией о вывозных рейсах из зарубежных стран, на рейс номер SDM6266 планировали совершить посадку 287 пассажиров. Рейс вылетел с Мальдив из аэропорта в Мале, затем совершил промежуточную посадку в Коломбо на Шри-Ланке и после этого отправился в Россию.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Смольного, в Пулково с него сойдут более 100 человек, однако перед этим их осмотрят медики. "Первичный осмотр прилетевших медики проводят в салоне самолета. При малейшем подозрении на недомогание человека на скорой отправят в больницу. В аэропорту прибывшие проходят по специальному коридору в закрытых для других людей частях аэропорта", - отмечается в распространенном пресс-службой сообщении.
После этого всех жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области развезут по домам на специальном автобусе для прохождения 14-дневного карантина, а жителей других регионов отвезут в обсервационный центр в Курортном районе города, который они смогут покинуть через две недели и самостоятельно добраться до дома. Багаж всех прибывших будет продезинфицирован. Рейс с остальными пассажирами далее отправится в Москву.