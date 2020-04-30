Россияне могут вылететь из Лос-Анджелеса в Москву 4 мая

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Российские граждане могут вылететь из США 4 мая рейсом "Аэрофлота" из Лос-Анджелеса в Москву. Об этом говорится в опубликованном в среду в Twitter сообщении посольства РФ в США.

"Вылет рейса №AFL107 Лос-Анджелес - Москва запланирован на 4 мая в 16:05 (местного времени). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Мордовии, - отмечается в тексте. - Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации [на портале] "Госуслуги".

"Если у вас был билет на рейс российской авиакомпании, и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в авиакомпанию "Аэрофлот" с просьбой произвести взаимозачет. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями, - пояснили в диппредставительстве. - Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе".