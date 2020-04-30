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Пандемия коронавируса нового типа

Два первых пациента с коронавирусом умерли в Йемене

В стране официально подтверждено шесть случаев заражения

ТАСС, 30 апреля. Министерство здравоохранения Йемена зафиксировало два первых случая смерти пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia.

О первом инфицированном в Йемене местные власти сообщили 10 апреля: коронавирус был диагностирован у пациента в провинции Хадрамаут. 27 апреля комитет объявил о выздоровлении единственного на тот момент заболевшего. В среду йеменские медики выявили еще пять новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период с начала пандемии в стране официально подтверждено шесть случаев заражения.

По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек. По оценке ООН, в случае распространения коронавируса в стране с населением, испытывающим постоянную нехватку продовольствия, последствия могут быть катастрофическими.

Теги
ЙеменПандемия коронавируса нового типа
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