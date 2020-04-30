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Пандемия коронавируса нового типа

Илон Маск считает, что введенные в США из-за пандемии меры нарушают права людей

Глава компании Tesla назвал их фашистскими и недемократичными
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск AP Photo/Kiichiro Sato
Описание
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск
© AP Photo/Kiichiro Sato

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск считает, что санитарные меры, введенные на большей части территории США из-за распространения нового коронавируса, нарушают права граждан и вызовут банкротство многих компаний. Об этом он заявил в среду во время телеконференции с участием инвесторов возглавляемой им компании Tesla, запись опубликована на ее сайте.

Говоря о мерах, принятых в Калифорнии и других американских штатах, он отметил: "Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах в нарушение их конституционных прав. Это мое мнение". По словам Маска, речь идет об "ужасном и ошибочном попрании свобод людей".

"Это возмутительно, - добавил бизнесмен. - Это нанесет серьезный ущерб любой компании, не только Tesla. И хотя Tesla справится с этим, есть много маленьких компаний, которые не справятся".

"Если кто-то хочет остаться дома, то это прекрасно", - полагает Маск. "У этих людей должна быть возможность остаться дома, их не должны заставлять выходить. Но говорить, что им нельзя выходить из дома, что их арестуют, если они это сделают, - это по-фашистски. Это недемократично. Это не свобода", - подчеркнул предприниматель.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 60,8 тыс. человек.

Теги
СШАМаск, ИлонПандемия коронавируса нового типа
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