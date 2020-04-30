МЧС за месяц продезинфицировало более 10,3 тыс. объектов транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала апреля провели дезинфекцию более 10,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"С начала апреля продезинфицировано более 2,9 тыс. км дорог и более 10,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 млн 293 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, обработано 422 лечебных и 332 образовательных учреждения общей площадью более 1 млн 120,8 тыс. кв. м и 1571 объект соцобслуживания общей площадью более 1 млн 30,7 тыс. кв. м.

В самом ведомстве также принимаются профилактические меры. В частности, организована санобработка более 14,1 тыс. единиц техники МЧС России и в более 13,6 тыс. ведомственных зданий.

Ранее сообщалось, что МЧС продезинфицировало все девять железнодорожных вокзалов Москвы.