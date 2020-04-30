{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС за месяц продезинфицировало более 10,3 тыс. объектов транспортной инфраструктуры

Кроме того, продезинфицировано более 2,9 тыс. км дорог

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала апреля провели дезинфекцию более 10,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"С начала апреля продезинфицировано более 2,9 тыс. км дорог и более 10,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 млн 293 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, обработано 422 лечебных и 332 образовательных учреждения общей площадью более 1 млн 120,8 тыс. кв. м и 1571 объект соцобслуживания общей площадью более 1 млн 30,7 тыс. кв. м.

В самом ведомстве также принимаются профилактические меры. В частности, организована санобработка более 14,1 тыс. единиц техники МЧС России и в более 13,6 тыс. ведомственных зданий.

Ранее сообщалось, что МЧС продезинфицировало все девять железнодорожных вокзалов Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сотрудники МЧС доставят мобильный госпиталь на Чаяндинское месторождение 30 апреля
Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что это позволит приступить к лечению людей на месте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС