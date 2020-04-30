Сотрудники МЧС доставят мобильный госпиталь на Чаяндинское месторождение 30 апреля

"Сегодня к вечеру на Чаяндинское месторождение будет доставлен мобильный госпиталь силами МЧС России, такое поручение дало правительство Российской Федерации. Уверен, что это все позволит в ближайшее время не только локализовать очаг заражения, [который] уже локализован, а приступить к лечению людей на месте", - сказал Николаев.

Он также сообщил, что вывоз здоровых вахтовиков планируют на 3 мая. "По Чаяндинскому месторождению сегодня ведется конкретная работа по механизмам вывоза людей с месторождения. Надо понимать, что речь идет не о "Газпроме", который продолжает работу на месторождении, а речь идет, в первую очередь, о строителях, подрядных организациях, которые выполняют работы там на объекте, их несколько тысяч. В первую очередь мы должны здоровых в те регионы, откуда они приезжали, по согласованию уже вывозить. Я думаю, что эта работа в воскресенье начнется", - сказал Николаев.

29 апреля был организован выезд вахтовиков с месторождения. В правительстве Якутии сообщили, что первые 50 вахтовых работников были доставлены в Омск для прохождения дальнейшего наблюдения, а пять работников были вывезены в больницу Ленска.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе. На месторождении расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. По сообщениям властей, 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на месторождении. Кроме того, Минздраву России, МЧС России поручили организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

В Якутии подтверждены 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 28 человек, умерли три пациента. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (6:28 мск) - добавлены подробности.