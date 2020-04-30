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Пандемия коронавируса нового типа

Китай из-за пандемии отменил проведение Азиатского форума

Ранее говорилось, что проведение форума 2020 года откладывается до соответствующего оповещения

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Оргкомитет Азиатского экономического форума (АЭФ) в городе Боао (южная китайская провинция Хайнань), который должен был пройти 24-27 марта, принял решение отменить мероприятие в этом году из-за пандемии, сообщается в четверг на сайте форума.

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"В настоящее время эпидемия коронавируса распространяется по всему миру, общественное здравоохранение сталкивается с серьезными проблемами, по мировой экономике нанесен тяжелый удар. В целях поддержки и сотрудничества с международным сообществом в области принятия противоэпидемических мер, а также для обеспечения безопасности и здоровья участников форума правление Азиатского форума в Боао приняло решение не проводить форум в 2020 году", - говорится в заявлении.

10 марта организационный комитет обнародовал заявление, в котором говорилось, что из-за сложной эпидемиологической ситуации проведение форума 2020 года откладывается до соответствующего оповещения.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями.

В последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром. Форум прошлого года собрал более 2 тыс. участников из 60 стран и регионов мира, в том числе из России. Среди гостей мероприятия были главы правительств Республики Корея, Лаоса, Люксембурга, Сан-Томе и Принсипи.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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