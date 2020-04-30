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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые считают, что коронавирус у выздоровевших может оставаться глубоко в легких

В этом случае такая остаточная инфекция не может быть обнаружена в ходе обычных тестов, утверждают исследователи

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 апреля. /ТАСС/. Пациенты, переболевшие COVID-19 и уже выписанные из больницы, могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы нового коронавируса. В этом случае такая остаточная инфекция не может быть обнаружена в ходе обычных тестов, утверждает группа китайских ученых.

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Их исследование, о результатах которого сообщает в четверг газета South China Morning Post, может пролить свет на то, почему некоторые выздоровевшие пациенты после вновь признаются инфицированными.

"Наша работа предоставляет первое свидетельство в области патологии об остаточном вирусе в легких пациента, у которого тесты три раза подряд оказывались отрицательными", - говорится в материале медиков, возглавляемых доктором Бянь Сиу из Армейского медицинского университета города Чунцин.

Они исследовали случай 78-летней пациентки, которая была госпитализирована с COVID-19 и прошла курс лечения, по итогам которого тесты (на основе анализа мазков из носовой и ротовой полости) оказались три раза подряд отрицательными. Обследование методом компьютерной томографии также показало значительное улучшение состояния пациентки, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вскрытие и проведенное исследование под электронным микроскопом выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких. При этом признаки вируса отсутствовали в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. Китайские медики, опубликовавшие результаты своей работы в научном журнале Cell Research, констатировали, что скрытые штаммы в легких в то же время не вызывали никаких явных симптомов.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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