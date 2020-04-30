Российские военные продезинфицировали этнодеревню в Сербии по просьбе Кустурицы

БЕЛГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Российские военные по просьбе сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы посетили и провели дезинфекцию этнодеревни Дрвенград в Сербии, построенной им для съемок фильма "Жизнь как чудо". Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Так получилось, что группа военнослужащих выполняла задачу в городе Ужице, проводя финальную дезинфекцию объектов здравоохранения, и профессор Кустурица пригласил военнослужащих к себе в деревню. Мы не могли остаться в долгу, поэтому провели обработку его этнодеревни", - приводятся в сообщении слова руководителя российского сводного отряда в Сербии генерал-майора Михаила Чернышова.

В свою очередь Кустурица поблагодарил военных из РФ и заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу его хороший друг и он счастлив, что тот послал "хорошую русскую армаду" ему на помощь.

В военном ведомстве добавили, что российские специалисты РХБ защиты провели санитарную обработку на четырех объектах в городе Ужице и близлежащих населенных пунктах общей площадью более 12 тыс. кв. м. Кроме того, две военные медицинские бригады приняли участие в лечении 14 пациентов с коронавирусом в больнице города Ниш и дали рекомендации по проведению противоэпидемического режима в других сербских городах.