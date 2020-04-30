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Пандемия коронавируса нового типа
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Полиция и Росгвардия усилят контроль за гражданами во время майских праздников

Особое внимание будет уделено лесным массивам и берегам водоемов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии усилят контроль за россиянами из-за угрозы распространения коронавируса во время майских праздников в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Полицейские и росгвардейцы усилят контроль за нарушителями самоизоляции и социальной дистанции во время майских праздников в Москве и Московской области", - сказал собеседник агентства.

Особое внимание, уточнил он, будет уделено лесополосам, лесным массивам, берегам водоемов, куда могут отправиться граждане на отдых.

По его словам, сотрудникам правоохранительных органов поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции и более тщательно проверять цифровые пропуска.

Согласно указу мэра Москвы, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 15 апреля ввели цифровые пропуска для поездок на любом транспорте, а с 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически. Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен до 11 мая включительно.

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