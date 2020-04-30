Производитель подал заявку в Минздрав на испытания "Триазавирина" против коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Производитель лекарства "Триазавирин" - завод "Медсинтез" в Свердловской области - подал в Министерство здравоохранения РФ заявку на клинические испытания препарата, чтобы выяснить его эффективность при лечении коронавируса. Ответ должен прийти во второй половине мая, сообщил ТАСС председатель совета директоров предприятия Александр Петров.

Ранее "Триазавирин" был поставлен в Китай в качестве гуманитарной помощи. В этой стране его испытывают на лечение коронавируса, партию закупили и в Туркменистане. Кроме того, в Свердловской области всем зараженным коронавирусом дают данный препарат, побочных эффектов у них не выявлено. Также региональный Минздрав рекомендует использовать "Триазавирин" в качестве профилактики для врачей.

"Мы подали документы в Минздрав РФ на клинические испытания по коронавирусу. Ответа пока нет, по закону, он должен прийти в 20-х числах мая, однако, учитывая ситуацию, надеемся, что он придет быстрее", - сказал Петров. Он добавил, что, как правило, испытания длятся 1,5-2 года.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.