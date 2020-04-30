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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты полагают, что матери грудных детей труднее переносят самоизоляцию, чем младенцы

Мать больше истощается, не имея возможности "подзарядиться", считает психолог Елена Пояркова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Матери могут сложнее переносить период самоизоляции, введенный в России для борьбы с распространением коронавируса, в то время как для младенцев отсутствие прогулок не несет большого вреда. Об этом сообщила ТАСС врач-неонатолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделом нутритивных технологий Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Анна Левадная.

"Маме будет, возможно, труднее, потому что сложнее развлечь ребенка. А для детей до года это не является критичным, потому что им тяжело передвигаться. В этот период они, в основном, ползают, что неудобно на улице, либо просто сидят в коляске. Они гораздо больше развиваются на полу у себя в комнате", - сказала эксперт.

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Мнение о том, что именно матерям труднее в самоизоляции, разделяет и психолог Елена Пояркова. "Младенец почти всегда спит во время прогулки на улице, а значит, мама может получить паузу в непрерывном присмотре за ним. К тому же, часто с ребенком гуляет либо отец, либо няня, а мама может, опять-таки, отдохнуть и уделить время себе. Сейчас этой паузы нет", - отметила в беседе с ТАСС Пояркова.

"Такая пауза является ресурсом, и значит, мать больше истощается, не имея возможности "подзарядиться", - сказала психолог. - Плюс отсутствие свежего воздуха, стресс от неизвестности будущего, страх коронавируса. Стресс увеличивается, это влияет на ребенка, который невероятно чувствителен к эмоциональному состоянию матери: он становится более нервным и капризным, что, в свою очередь, требует дополнительных сил от матери, которая без отдыха, что истощает ее еще быстрее. Возникает эффект снежного кома".

Специалист рекомендует следовать правилу экстренной ситуации в самолете: сначала надеть маску на себя, потом - на ребенка. "То есть, искать ресурсы, какую-то деятельность, где мать отдыхает. И ребенок станет спокойнее, и атмосфера в доме спокойнее", - пояснила Пояркова.

Прогулки на балконе

Отсутствие прогулок у новорожденных и младенцев до года вполне можно заменить на сон в комнате со свежим воздухом или на балконе, рассказала Левадная. Причем, по словам врача, такой отдых будет даже полезнее для малыша.

"Большинство сомнологов сейчас склоняется к мнению, что сон во время движения не полезен. Поэтому, если маме очень хочется выйти на улицу, мы рекомендуем не ходить в момент, когда ребенок заснет, а остановиться и посидеть", - отметила она.

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