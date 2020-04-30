{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Забайкалья введут с мая электронные пропуска для борьбы с пандемией

В регионе выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 30 апреля. Жители Забайкалья с 1 мая должны будут получать электронные пропуска для передвижений вне дома. Такое решение принято в четверг региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

"Электронные пропуска для граждан вводятся в Забайкалье начиная с майских праздников. Необходимость обусловлена взрывным ростом заболеваемости. За последние сутки в крае зарегистрировано в четыре раза больше случаев болезни, чем днем ранее", - сообщили в штабе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 19 из них - среди изолированных в наркологическом диспансере Читы, который закрыт на карантин. "Все заболевшие доставлены в медучреждения региона", - пояснили в оперативном штабе.

Всего в регионе подтверждено 134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском районах. После выздоровления были выписаны 26 человек.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Онищенко призвал россиян "потерпеть" с шашлыками
Бывший главный санитарный врач России рекомендовал выезжать на дачи только на личных авто
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС