Власти Забайкалья введут с мая электронные пропуска для борьбы с пандемией

ТАСС, 30 апреля. Жители Забайкалья с 1 мая должны будут получать электронные пропуска для передвижений вне дома. Такое решение принято в четверг региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
"Электронные пропуска для граждан вводятся в Забайкалье начиная с майских праздников. Необходимость обусловлена взрывным ростом заболеваемости. За последние сутки в крае зарегистрировано в четыре раза больше случаев болезни, чем днем ранее", - сообщили в штабе.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 19 из них - среди изолированных в наркологическом диспансере Читы, который закрыт на карантин. "Все заболевшие доставлены в медучреждения региона", - пояснили в оперативном штабе.
Всего в регионе подтверждено 134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском районах. После выздоровления были выписаны 26 человек.