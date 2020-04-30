Власти Забайкалья введут с мая электронные пропуска для борьбы с пандемией

ТАСС, 30 апреля. Жители Забайкалья с 1 мая должны будут получать электронные пропуска для передвижений вне дома. Такое решение принято в четверг региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

"Электронные пропуска для граждан вводятся в Забайкалье начиная с майских праздников. Необходимость обусловлена взрывным ростом заболеваемости. За последние сутки в крае зарегистрировано в четыре раза больше случаев болезни, чем днем ранее", - сообщили в штабе.