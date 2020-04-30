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В Сахалинской области ввели ежемесячные выплаты для опекунов недееспособных

Размер выплаты будет зависеть от места проживания

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг приняли закон, согласно которому с этого года опекуны совершеннолетних недееспособных граждан в регионе будут получать ежемесячные финансовые выплаты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе местного правительства.

"С этого года сахалинцы и курильчане, которые ведут уход за совершеннолетними недееспособными гражданами как опекуны, начнут получать ежемесячные выплаты. Ранее решение об этом приняло региональное правительство, инициативу поддержала облдума, приняв соответствующий закон", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, размер вознаграждения будет зависеть от места проживания и составлять от 29 548 рублей до 42 212 рублей в месяц с учетом удержания НДФЛ. На выплату могут претендовать опекуны, в семье которых среднедушевой доход не выше 3,5 величин прожиточного минимума. В этом году прожиточный минимум в Сахалинской области составляет почти 15 тыс. рублей.

"Это очень хороший закон. Понятно, что могут появиться люди, которые будут оформлять опекунство ради денег, но такие были и будут всегда. А для тех, кто действительно от души ухаживает за больными или немощными, такие выплаты будут серьезной помощью. При этом не только для себя помощь, но и для самого опекаемого - где-то лекарства какие-то купить, продукты и прочее ему. Все легче будет", - прокомментировала ТАСС южносахалинка Вероника Пяк, оформившая опекунство над бабушкой.

Планируется, что в этом году выплаты будут получать около 100 человек. Действие нового закона распространяется на опекунов, которые начали уход за недееспособными гражданами с 1 января 2020 года.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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