В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

ТАСС, 30 апреля. Магаданские спасатели в четверг объявили на 1 мая экстренное предупреждение на юге региона в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом сообщается в пресс-релизе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 1 мая 2020 года. <...> Отправлены рекомендации Министерству дорожного хозяйства, транспорта Магаданской области по реагированию на экстренное предупреждение", - говорится в сообщении. Аварийные бригады готовы к реагированию на случай аварий на объектах жизнеобеспечения и в системах энергоснабжения.

По данным Магаданского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу на юге региона ожидается штормовой ветер скоростью до 20 м/с. Возможны осадки.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер скоростью 20 м/с считается штормовым и может наносить значительные повреждения строениям и разрушать крыши зданий. В море вызывает высокие волны, опасные для малых судов.