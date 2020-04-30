Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 403

"36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Приморье за минувшие сутки. С начала эпидемии число приморцев со статусом "COVID" составило 403 человека. В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю отметили, что основными территориями, где активно регистрируется инфекция, остаются крупные города - Владивосток, Находка, Артем, среди муниципальных образований - Михайловский район, где был ранее зарегистрирован групповой очаг", - говорится в сообщении.

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Приморском крае за сутки увеличилось на 36 до 403, сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморья.

Как сказали ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, все новые случаи - из числа контактных с ранее зараженными. Новых очагов не выявлено. В четверг еще четыре человека выписаны из инфекционного госпиталя, общее число выздоровевших в Приморье - 40. Трое умерли.

В среду власти Приморья разрешили оставаться дома пациентам с легкой и бессимптомной формой коронавируса. По словам зампредседателя правительства Приморья - министра здравоохранения Анастасии Худченко, в Приморском крае на сегодняшний день таких пациентов около 20.

С начала пандемии в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.