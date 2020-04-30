Онищенко призвал россиян "потерпеть" с шашлыками

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россиянам во время майских праздников следует отказаться от традиционных вылазок на природу с шашлыками, а тем, кто собирается на дачу, следует избегать общественного транспорта и не контактировать на месте с соседями и посторонними людьми. Такие рекомендации озвучил ТАСС академик Российской академии наук, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Я очень прошу: в эти дни, когда начнутся майские, День Победы - во-первых, уберечься от соблазна вопреки запретам пойти на шашлыки, что мы уже наблюдали, когда было начало изоляции. Старшее поколение наше надо особенно беречь, потому что молодежь сходит на шашлыки, подышит кислородом, заразится, и большинство из них даже знать не будут, что они являются источником коронавируса. А придя домой, они своих дедушек, бабушек, отцов заразят, вот это будет большая беда. Так что я заклинаю всех: потерпите немножко", - призвал он и подчеркнул, что чем строже сейчас все будут соблюдать ограничения, тем быстрее можно будет вернуться к привычному образу жизни.

При этом отправиться на майских праздниках на свою дачу можно, считает Онищенко, но при условии использования личного автомобиля, а не общественного транспорта. Кроме того, надо воздержаться от контактов с посторонними людьми.

"Если есть своя машина, вы строго соблюдали режим и точно знаете, что вам там никуда не придется [выходить] и никто к вам не придет, то, конечно же, это лучше для людей. <...> Но это при гарантии того, что вы выедете не в электричке, не рейсовым автобусом, а семью посадите в машину, привезете ее, и она будет жить на территории своего двора, ни с кем не общаться", - добавил депутат. По его мнению, выезд на дачу со строгим соблюдением всех мер предосторожности пойдет людям на пользу, снимет стресс и напряжение, накопившееся в обществе из-за соблюдения режима самоизоляции.

"Праздники пройдут, и я уверен, что ситуация пойдет и уже идет на затухание, - заключил Онищенко, напомнив, что в европейских странах эпидемия пошла на спад. - Сейчас солнышко пригреет, весна скажет свое слово и поправит нам положение <...> Тут осталось немножко, давайте потерпим".