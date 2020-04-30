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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Следующий вывозной рейс для россиян из Японии намечен на 7 мая

Списки пассажиров будут сформированы на портале госуслуг

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Авиарейс для вывоза россиян из Японии может состояться 7 мая, сообщает в четверг посольство России в Японии на своей официальной странице в Facebook.

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

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"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса AFL 261 Токио - Владивосток - Санкт-Петербург - Москва запланирован на 7 мая 2020 в 12:15 (06:15 мск). Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на "Госуслугах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перелет возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском крае, Хабаровском крае.

Если у пассажиров был билет на рейс российской авиакомпании, и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в "Аэрофлот" с просьбой произвести взаимозачет. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями.

Теги
ЯпонияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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