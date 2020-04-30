На Кубани разработали новые турмаршруты по местам Битвы за Кавказ

КРАСНОДАР, 30 апреля. /Корр. ТАСС Елена Задворная/. Сотрудники Русского географического общества (РГО) на Кубани, изучив военные архивы, разработали 27 новых туристических маршрутов по местам боев Красной армии за Кавказ, расположенным в труднодоступной горной местности Туапсинского района. Об этом сказал в беседе с корреспондентом ТАСС ученый секретарь Туапсинского райотделения Краснодарского отделения РГО Микаэл Аракелов, считающий, что это увеличит турпоток в Краснодарский край после окончания пандемии.

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, одна из самых продолжительных в Великой Отечественной войне (июль 1942 года - октябрь 1943 года) На территории современного Краснодарского края удалось остановить рвавшиеся к каспийской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

"В преддверии 75-й годовщины Победы и 100-летия со дня образования Туапсинского района разработаны 27 новых туристических маршрутов, они связаны с местами боевой славы Туапсинской оборонительной операции. Это маршруты разной степени сложности, рассчитанные как на профессиональных туристов, так и на школьников, отправляющихся в экскурсионные походы. Линия обороны Туапсе проходила по Главному Кавказскому хребту и в предгорьях, по местам боевой славы и проложены эти маршруты", - сказал Аракелов.

По его словам, Туапсинская оборонительная операция (осень-зима 1942 г.) сыграла ключевую роль в сражении за Кавказ, отступление немецких захватчиков началось именно в результате этих боев. К тому же, Туапсе является одним из городов Кубани, который так и не был захвачен немцами. "По оценкам историков, по степени значимости Битва за Кавказ приравнивается к Сталинградской битве", - сказал историк.

Новые турмаршруты

Маршруты разработаны известным туапсинским краеведом Юрием Рясненко с коллегами-географами при взаимодействии с музейным работниками и сотрудниками кубанских библиотек, что позволило изучить исторические факты, а также связанные с достопримечательностями легенды. По словам Аракелова, в турмаршруты вошли места, где шли самые ожесточенные бои, где находятся братские могилы, захоронения солдат Красной армии, военные памятники в труднодоступной горной местности. Он обратил внимание, что турмаршруты на Кубани планировалось запустить к годовщине победы в Великой Отечественной войне, еще до режима карантина, введенного в регионе из-за пандемии коронавируса, волонтеры оказали помощь по приведению в порядок памятников.

"Эти турмаршруты привлекут на Кубань дополнительных туристов, интересующихся познавательным, историческим туризмом. После окончания пандемии коронавируса они будут пользоваться популярностью не только среди жителей Краснодарского края, но и гостей из других регионов, интересующихся темой Великой Отечественной войны", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что новые туристические маршруты исключительно разнообразны, касаются не только современной эпохи, но и древнейших периодов - от дольменной культуры неолита Западного Кавказа (III-II вв. до н.э.) до времен раннесредневековой крепости Никопсия (V-VII вв.).

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя гостиничная загрузка - 71,3%. Власти позиционируют край как круглогодичный курорт, для этого ведутся работы по благоустройству и разрабатываются новые туристические маршруты. Однако с 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса. Этот регион стал одним из первых в РФ, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева ограничения начали действовать с 31 марта.