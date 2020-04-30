Синоптики прогнозируют "особенно теплый" май на Урале и в Западной Сибири

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Температурный фон выше нормы прогнозируется практически на всей территории России в мае, но особенно теплым месяц ожидается в регионах на юге Европейской части страны, на Урале и в Западной Сибири. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически на всей территории страны температурный фон прогнозируется в мае выше нормы, но на юге Европейской территории России, в Уральском федеральном округе и Западной Сибири температура будет значительно превосходить многолетние значения", - сообщил он.

По словам Вильфанда, лишь в Карелии и Ленинградской области прогнозируется температура около нормы в мае.

Дефицит осадков в этом месяце ожидается в Западной Сибири, в центре УФО, а также на юге Красноярского края. "Избыток осадков мы прогнозируем в Якутии", - отметил метеоролог.