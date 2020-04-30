Камчатский предприниматель создал социальную сеть для бизнеса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Камчатский предприниматель во время самоизоляции создал для представителей бизнеса социальную сеть Teamjoin, аналогов которой нет в России. Об этом ТАСС сообщил в четверг создатель сети Георгий Емелин.

В 2016 года социальная сеть для поиска деловых контактов Linkedin была заблокирована Роскомнадзором в связи с внесением ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Емелин создал соцсеть, по функциональным возможностям аналогичную Linkedin, но с усиленной защитой персональных данных пользователей.

"Появление соцсети - это запрос бизнеса. Тратить время на поиски личных контактов руководителей компаний, пытаться пробиться в кабинеты кадровиков, оббивать пороги - все это очень неудобно, именно поэтому я решил во время вынужденной самоизоляции создать соцсеть, которая соберет бизнес-сообщество в одном месте. Понимая, как работает закон "О персональных данных", мы учли все ошибки создателей Linkedin и тщательно проработали вопрос хранения персональных данных в открытом доступе и верификации пользователей. В нашей соцсети можно публиковать профессиональные резюме и вакансии, искать деловые контакты, общаться на общие профессиональные темы и другое", - рассказал ТАСС Емелин.

Создатель соцсети добавил, что в настоящий момент к доработке площадки подключились еще системные администраторы и модераторы, которые помогают зарегистрировавшимся пользователям разобраться с функционалом Teamjoin. Молодые люди уже отправили в Google Play и App Store запросы на публикацию приложения соцсети на своих ресурсах.

Пока весь процесс создания соцсети финансируется программистами из личных средств, но молодые люди планируют обращаться к крупным компаниям с просьбой поддержать их проект. Сейчас в новой соцсети, еще до официального старта рекламной кампании, уже зарегистрированы известные на Камчатке предприниматели и политические деятели.