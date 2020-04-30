Система распознавания лиц в проекте "Лица Победы" начнет работать со 2 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Система распознавания лиц Vision начнет работать со 2 мая во Всенародном историческом депозитарии "Лица Победы". Это поможет людям не только найти фотографии со своими родными, но и разыскать родственников неизвестных солдат, сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group, которая является разработчиком системы.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. Глава государства подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. Проект "Лица Победы" - "народная экспозиция", организованная Музеем Победы. Любой желающий может загрузить на сайт проекта фотографию и историю о своем родственнике, прошедшем через Великую Отечественную войну.

"Со 2 мая в цифровом архиве проекта "Лица Победы" начнет работу система распознавания лиц Vision. Компьютерное зрение найдет одних и тех же людей среди всех загруженных снимков и даст возможность родственникам ветеранов отыскать фотографии с ними. Mail.ru расширяет архив проекта и объединяет свои усилия с народным движением "Бессмертный Полк", который передаст собранные фотографии военных лет "Лицам Победы", - рассказали в пресс-службе.

Благодаря проекту, пользователи со всего мира смогут не только найти архивные снимки с членами своей семьи, но и пообщаться с владельцами фотографий. При помощи технологий машинного зрения пользователи, загрузившие фото, узнают, на каких еще снимках есть их родственники.

"Бессмертный Полк хранит в том числе фотографии неизвестных солдат. На сайте движения есть специальный раздел, куда загружаются фотографии участников войны, чьи имена владельцы снимков не знают, теперь проект "Лица Победы" сможет помочь найти родственников этих героев", - отметили в пресс-службе.

Взяв за основу технологию распознавания лиц Vision, которая используется в "Облаке" и других сервисах Mail.ru, разработчики добавили в нее специальные алгоритмы для обработки снимков низкого качества. Программа анализирует черно-белые кадры, фотографии, сделанные с засветами или в темноте. Как отмечают в компании, технология способна искать даже по снимкам с механическими повреждениями - с трещинами, надрывами или отсутствующими фрагментами. В компании отмечают, что нейросеть научилась находить одних и тех же людей среди всех загруженных снимков с точностью 99.8%. Даже если снимки сделаны в разные годы, Vision поймет, что на них один и тот же человек несмотря на возрастные изменения, смену прически, бороду или другие усложняющие поиск факторы.