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Пандемия коронавируса нового типа

Австралийская столичная территория стала первым свободным от коронавируса регионом страны

Главный санитарный врач региона Керрин Коулман отметил, что нулевой показатель числа инфицированных зарегистрировали впервые за последние семь недель

СИДНЕЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Австралийская столичная территория стала первым регионом страны, полностью свободным от коронавируса. Об этом в четверг сообщили в региональном правительстве.

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"За последние сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС). Общее число инфицированных на территории составляло 106 человек, но к настоящему моменту трое пациентов скончались от заболевания, вызванного вирусом, 103 человека вылечились и освобождены из карантина. С [сегодняшнего дня] в Австралийской столичной территории нет ни одного активного случая", - указано в сообщении правительства.

Главный санитарный врач региона Керрин Коулман отметил, что нулевой показатель числа инфицированных в Австралийской столичной территории зарегистрирован впервые за последние семь недель. Он также подчеркнул, что в регионе по-прежнему действует ряд ограничений, связанных со сдерживанием пандемии, и отменять их в ближайшее время не планируется.

Ранее ряд штатов Австралии и административный регион Северная территория объявили об отмене части ограничений общественной жизни. С середины мая в штатах Новый Южный Уэльс, Тасмания и Квинсленд школы возобновят работу в обычном режиме и откроются розничные магазины. В регионе Северная территория со 2 мая возобновят прием гостей национальные заповедники, будут разрешены спортивные игры на свежем воздухе, а также откроются рестораны и пабы. Требование соблюдать социальную дистанцию останется в силе во всей стране.

В настоящее время в Австралии зарегистрировано 6 749 случаев заражения коронавирусом. С 25 января, когда в стране был подтвержден диагноз первого пациента, от инфекции скончались 93 человека и 5 715 выздоровели. 93 пациента с коронавирусом в данный момент получают медицинскую помощь в стационаре, 38 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Порядка 850 зараженных проходят терапию амбулаторно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран, Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

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АвстралияПандемия коронавируса нового типа
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