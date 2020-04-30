Австралийская столичная территория стала первым свободным от коронавируса регионом страны

СИДНЕЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Австралийская столичная территория стала первым регионом страны, полностью свободным от коронавируса. Об этом в четверг сообщили в региональном правительстве.

"За последние сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС). Общее число инфицированных на территории составляло 106 человек, но к настоящему моменту трое пациентов скончались от заболевания, вызванного вирусом, 103 человека вылечились и освобождены из карантина. С [сегодняшнего дня] в Австралийской столичной территории нет ни одного активного случая", - указано в сообщении правительства.

Главный санитарный врач региона Керрин Коулман отметил, что нулевой показатель числа инфицированных в Австралийской столичной территории зарегистрирован впервые за последние семь недель. Он также подчеркнул, что в регионе по-прежнему действует ряд ограничений, связанных со сдерживанием пандемии, и отменять их в ближайшее время не планируется.

Ранее ряд штатов Австралии и административный регион Северная территория объявили об отмене части ограничений общественной жизни. С середины мая в штатах Новый Южный Уэльс, Тасмания и Квинсленд школы возобновят работу в обычном режиме и откроются розничные магазины. В регионе Северная территория со 2 мая возобновят прием гостей национальные заповедники, будут разрешены спортивные игры на свежем воздухе, а также откроются рестораны и пабы. Требование соблюдать социальную дистанцию останется в силе во всей стране.

В настоящее время в Австралии зарегистрировано 6 749 случаев заражения коронавирусом. С 25 января, когда в стране был подтвержден диагноз первого пациента, от инфекции скончались 93 человека и 5 715 выздоровели. 93 пациента с коронавирусом в данный момент получают медицинскую помощь в стационаре, 38 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Порядка 850 зараженных проходят терапию амбулаторно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран, Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.