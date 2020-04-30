Защитные костюмы и специальные бахилы для медиков доставят на Камчатку в выходные

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Защитные костюмы и специальные бахилы - около 3 000 штук, будут доставлены на Камчатку в выходные, сообщил врио главы региона Владимир Солодов на своей странице в соцсети Instagram в четверг.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 3 апреля поручил властям дальневосточных регионов совместно с Минпромторгом, Минздравом и Минвостокразвития России определить потребности в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок.

"С защитными костюмами для камчатских медиков проблемы есть, у нас не очень большой запас, поэтому по линии Минпромторга на Камчатку были отправлены около 3 000 защитных костюмов и высоких бахил для медицинских сотрудников. Их доставят на Камчатку к выходным", - сказал Солодов.

Аппаратами ИВЛ медучреждения Камчатского края укомплектованы на 61%, кислородными концентраторами - на 65%. При этом часть аппаратов регион получил по линии поддержки федеральных органов власти, часть была снята с учреждений, на которых во время пандемии приостановлена работа. Всего из федерального бюджета Камчатке на борьбу с коронавирусом было выделено порядка 220 млн рублей.

В настоящий момент на Камчатке 265 официально подтвержденных случаев коронавирусом. Режим полной самоизоляции региона продлен до 11 мая.