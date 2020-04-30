Глава Минздрава рассказал, в чем "коварство" коронавируса

"Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс. На фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменение состояния пациента", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

В то же время, он отмечал, что ограничительные меры из-за коронавируса повлияли на структуру заболеваемости в России, люди стали более осторожны, и это помогает системе здравоохранения.