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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минздрава рассказал, в чем "коварство" коронавируса

Михаил Мурашко уточнил, что течение заболевания может внезапно меняться
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Течение заболевания может внезапно меняться, и в этом заключается коварство коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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"Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс. На фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменение состояния пациента", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

В то же время, он отмечал, что ограничительные меры из-за коронавируса повлияли на структуру заболеваемости в России, люди стали более осторожны, и это помогает системе здравоохранения.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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