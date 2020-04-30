Военная авиация пройдет парадным строем над Петропавловском-Камчатским в День Победы

ТАСС, 30 апреля. Истребители МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н пролетят парадным строем над Петропавловском-Камчатским 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В небе над Петропавловском-Камчатским в составе звеньев пролетят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н. Проход над городом будет осуществляется на высоте около 300 м при скоростях от 250 до 700 км/ч в зависимости от типа воздушного судна", - сказали на флоте.

После пролета над краевой столицей пара самолетов Ил-38Н пролетит также над Магаданом.

Летчики отрабатывают одиночные полеты и полеты в составе тактических групп. До Дня Победы летчики Тихоокеанского флота проведут еще три тренировочных полета.