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Военная авиация пройдет парадным строем над Петропавловском-Камчатским в День Победы

В параде примут участие истребители МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н

ТАСС, 30 апреля. Истребители МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н пролетят парадным строем над Петропавловском-Камчатским 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В небе над Петропавловском-Камчатским в составе звеньев пролетят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н. Проход над городом будет осуществляется на высоте около 300 м при скоростях от 250 до 700 км/ч в зависимости от типа воздушного судна", - сказали на флоте.

После пролета над краевой столицей пара самолетов Ил-38Н пролетит также над Магаданом.

Летчики отрабатывают одиночные полеты и полеты в составе тактических групп. До Дня Победы летчики Тихоокеанского флота проведут еще три тренировочных полета.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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