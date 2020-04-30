Военный ансамбль провел концерт под окнами инфекционной больницы в Улан-Удэ

ТАСС, 30 апреля. Сводный ансамбль "Селенга" Восточного военного округа (ВВО) исполнил военные и фронтовые песни под окнами инфекционной больницы города Улан-Удэ для врачей и пациентов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"Патриотическая акция была посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - пояснили в пресс-службе.

Врачи и пациенты инфекционной больницы смогли послушать такие песни как "Катюша", "От героев былых времен", "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате", "День Победы" и другие.

Это не первая подобная акция ансамбля "Селенга". Первый концерт с участием военных музыкантов состоялся в одном из спальных районов Улан-Удэ. Тогда жильцы многоквартирных домов собрались на балконах, чтобы также послушать песни Победы.