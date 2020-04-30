В России под наблюдением из-за коронавируса остаются более 200 тыс. человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России остается 208 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки проведено 194 тыс. исследований.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.