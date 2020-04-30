Парламент Киргизии одобрил продление режима ЧП в некоторых городах и районах до 11 мая

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Парламент Киргизии в четверг одобрил указ президента страны Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая на территории ряда городов и районов республики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского законодательного органа.

"Депутаты 30 апреля одобрили решение президента о продлении чрезвычайного положении на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и в Ат-Башынском районе Нарынской области", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, данное решение принято абсолютным большинством голосов народных избранников.

Президент Киргизии из-за сложной эпидемиологической обстановки в ряде регионов подписал 28 апреля указ о продлении ЧП в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башынском районе

Жээнбеков в связи с угрозой распространения коронавируса объявил с 25 марта в Бишкеке, ряде областных центров и районов чрезвычайное положение, впоследствии было принято решение о продлении этого режима до 11 мая. С 21:00 до 06:00 там действует комендантский час. На остальной территории республики с середины марта действует режим чрезвычайной ситуации.

Первый случай заражения коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта. На сегодняшний день зарегистрировано 746 инфицированных, среди которых 195 медработников. Восемь человек умерли, 462 вылечились. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.