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Умер мэр Ставрополя

Предварительная причина смерти - проблемы с сердечно-сосудистой системой
Андрей Джатдоев Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Андрей Джатдоев
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Умер 57-летний мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор Ставрополья отметил, что смерть главы муниципалитета стала "невосполнимой утратой для города".

По данным источника ТАСС в медицинских кругах города, смерть главы муниципалитета не вызвана новой коронавирусной инфекцией.

По информации того же источника, мэру Ставрополя внезапно стало плохо утром в четверг. Пока причина смерти уточняется, среди них рассматриваются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Джатдоев с 1989 года занимал разные должности в администрации Ставрополя. В 2012 году был назначен на должность главы администрации краевого центра. В 2016 году его повторно избрали мэром города.

Теги
РоссияСтавропольский край
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