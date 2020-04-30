Авиация проводит первую тренировку пролета над Петербургом перед Днем Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Летчики армии ВВС и ПВО Западного военного округа в четверг проводят первую совместную тренировку торжественного пролета авиации над Санкт-Петербургом перед Днем Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проводят первую совместную тренировку торжественного пролета над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - сказали в пресс-службе.

Оперативно-тактическая авиация взлетает с военных аэродромов в Петрозаводске в Карелии и Хотилово в Тверской области, а армейская авиация поднимается в воздух с аэродрома в Пушкине в Петербурге. В ходе тренировки запланировано, что строй строй возглавит тяжелый транспортный вертолет Ми-26, за ним в звеньях пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор", а следом за ними транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

После них в ходе тренировки над Дворцовой площадью в центре Петербурга пролетят многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31БМ.

"Летчики отработают групповую слетанность, выдержку интервала и дистанции на скорости 200 км/ч и высоте 150 м для оперативно-тактической авиации. Для экипажей оперативно-тактической и военно-транспортной авиации высота пролета составит от 300 до 500 м, а скорость достигнет до 600 км/ч", - отметили в пресс-службе.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что 9 мая в 12 городах, где дислоцированы его силы, военная авиация совершит пролет в честь Дня Победы. В Петербурге, Москве, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске вечером 9 мая также будет дан праздничный артиллерийский салют. Кроме того, в Петербурге 9 мая в акваторию Невы также выведут четыре военных корабля, на которых пройдет торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. Также будет задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнит песни времен Великой Отечественной войны.