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Пандемия коронавируса нового типа
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СМИ: кабмин Германии намерен продлить ограничение социальных контактов до 10 мая

В стране запрещено собираться на улицах более чем по двое

БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Германии собирается продлить до 10 мая ограничение социальных контактов, который действует с конца марта. Об этом сообщила в четверг телерадиокомпания RTL со ссылкой на собственные источники.

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В ФРГ сейчас запрещено собираться на улицах более, чем по двое. Исключения сделаны для семей и для людей, проживающих под одной крышей. Также нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. За исполнением этих предписаний следит полиция.

Данные правила правительство Ангелы Меркель продлевало в последний раз в середине апреля - пока что они действуют до 4 мая.

С марта по всей Германии сведена к нулю почти вся общественная жизнь. В некоторых федеральных землях нельзя выходить на улицы без веской причины. Цель правительства - максимально сократить темпы распространения инфекции, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Все это стало болезненным ударом для бизнеса. В последние недели темпы распространения коронавируса в ФРГ замедлились. Сейчас в ФРГ из 159 тыс. инфицированных выздоровели 123 тыс. Умерли от последствий 6,2 тыс.

С прошлой недели в ФРГ немного смягчены меры по ограничению социальных контактов. Разрешено открыться магазинам площадью до 800 кв. метров, начинают работать школы и детские сады.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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