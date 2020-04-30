Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 15 мая

СУХУМ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Абхазии продлил до 15 мая ограничения на въезд в республику через российско-абхазскую границу. Соответствующее распоряжение в четверг размещено на сайте президента.

Граница Абхазии с РФ закрыта для въезда всех категорий граждан с 9 апреля после того, как у жителя Гагры, вернувшегося из Москвы, 7 апреля был выявлен коронавирус. На следующий день инфекция выявлена у члена его семьи, а 11 апреля у пожилой соседки. После истечения срока режима чрезвычайного положения 20 апреля ограничения на въезд были продлены до 1 мая.

"Ограничить до 15 мая 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки", - отмечается в распоряжении. Также в Абхазию могут въехать граждане республики, выписанные из медицинских учреждений иностранных государств.

В то же время ожидается возвращение домой абхазских студентов, обучающихся в различных вузах за пределами Абхазии. Только из военных вузов должны вернуться около 300 молодых людей. Всех приезжающих, согласно распоряжению президента, ждет двухнедельная изоляция в доме отдыха "Айтар" в Сухуме.

По информации Службы государственной безопасности Абхазии, с момента введения ограничений на границе с РФ 9 апреля в республику въехали 370 граждан Абхазии, 340 служащих российской военной базы, 434 водителей автомашин, осуществляющих международные грузовые перевозки. Всех въезжающие проходят проверку через тепловизор, их данные фиксируют и передают в органы внутренних дел по месту проживания, чтобы заехавшие соблюдали режим самоизоляции.

Пока в Абхазии выявлено три случая заражения коронавирусом. Двое заразившихся уже выздоровели и выписаны из Гудаутского госпиталя, один пациент скончался от осложнений. Всего, по данным минздрава, с начала введения 25 марта карантина в республике проведено 300 исследований.