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Пандемия коронавируса нового типа

Монголия продлила приостановку авиасообщения до 31 мая

Посольство РФ в стране призвало россиян, желающих вернуться на родину, обратиться в консульский отдел

ТАСС, 30 апреля. Власти Монголии продлили приостановку международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом накануне сообщило посольство России в стране в Facebook.

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"28 апреля Государственная чрезвычайная комиссия Монголии решила продлить до 31 мая введенные ранее карантинные меры, в частности отменить все регулярные авиарейсы, прекратить движение пассажирских поездов и запретить въезд через автомобильные пункты пропуска иностранным гражданам, в том числе гражданам России", - говорится в сообщении посольства. Ограничения на все международные рейсы были введены в стране еще в начале марта, в феврале правительство ввело ряд внутренних мер, таких как перевод обучения в дистанционный формат, отмена массовых мероприятий и прекращение работы ряда общественных мест.

Дипломатическое представительство также призывает российских граждан, желающих вернуться на родину, обратиться в консульский отдел посольства.

23 апреля спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе встречи с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым сообщил, что его страна направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом.

На данный момент в Монголии выявлены 38 случаев заражения коронавирусом. Причем сообщается, что французский гражданин, ставший первым инфицированным в стране, был недавно выписан из больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

Теги
МонголияПандемия коронавируса нового типа
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