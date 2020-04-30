Жителей Лос-Анджелеса начнут бесплатно тестировать на коронавирус

ТАСС, 30 апреля. Власти Лос-Анджелеса начинают проводить бесплатное тестирование на новый коронавирус всех жителей города вне зависимости от того, выявлены или нет у них симптомы заболевания. Об этом заявил мэр города Эрик Гарсетти в Twitter .

"Объявляю о том, что Лос-Анджелес стал первым крупным городом в Америке, который бесплатно предлагает сделать тест на коронавирус всем жителям. Приоритет будет отдаваться горожанам, у которых имеются симптомы заболевания, однако все остальные также смогут быть протестированы", - отметил Гарсетти.

Он подчеркнул, что эта услуга не будет обязательной. "Люди, которые чувствуют себя здоровыми, которые оставались дома и не контактировали с зараженными, могут не сдавать анализы", - указал мэр.

По его словам, власти решили сделать тестирование бесплатным для всех из-за того, что в тех районах города, где проживают малоимущие семьи, смертность от заболевания, вызываемого коронавирусом, в четыре раза выше, чем в среднем по стране. Согласно данным местной администрации, на текущий момент в Лос-Анджелесе, население которого составляет 3,9 млн человек, возможно проводить около 18 тыс. тестов на коронавирус ежедневно.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в Лос-Анджелесе зафиксировано около 21 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 1 тыс. человек. Всего в США инфицированы более 1 млн человек, зарегистрировано свыше 60 тыс. летальных исходов.